Народный фронт в Мордовии спас земельные участки жителей Рузаевки: почти год они были затоплены канализационными стоками

После обращения президентского движения в прокуратуру Мордовии коммунальную аварию на улице Второй Мельничной в городе Рузаевке ликвидировали. Почти год земельные участки людей были затоплены канализационными стоками. Обращения граждан в различные инстанции, в том числе «Рузканал», результата не приносили.

Из-за коммунальной аварии в системе водоснабжения земельные участки нескольких частных домовладений на улице Второй Мельничной в городе Рузаевке с мая 2021 г. были затоплены канализационными стоками.

Собрав множество подписей, понесшие урон горожане почти год обивали пороги различных инстанций. Однако, ссылаясь на недостаток денежных средств, техники и материалов, местный «Рузканал», отвечающий непосредственно за ликвидацию чрезвычайного происшествия, срочные меры не принимал. Тогда к решению проблемы подключился Народный фронт, куда пострадавшие обратились за помощью. Для принятия соответствующих мер представители президентского движения обратились в прокуратуру Республики Мордовия.

Проверка показала, что в прошедший огородный сезон люди не могли разбить грядки и вырастить на своих участках свежие овощи и зелень. Остаться без них могли и в текущем году. По словам домовладельцев, зловонное болото не замерзало даже в зимние морозы. А в марте этого года вместе с талыми водами нечистоты вплотную подошли к жилищам. Горожане опасались серьезного затопления. И только после обращения общественников в надзорное ведомство дело сдвинулось с мертвой точки. До начала весенних работ коммунальная авария была устранена.

К новому огородному сезону вода с участков постепенно сошла, почва просохла. На некоторые земельные наделы дополнительно был завезен плодородный грунт.

«На днях мы проверили раннее затопленную территорию. Побывали в гостях у семьи Фроловых и осмотрели их огород. У хозяйки на грядках уже взошли лук, редис, морковь. Довольно вздохнули и другие огородники, которые в новом сезоне уже не останутся без овощей, выращенных своими руками», – прокомментировал сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Республике Мордовия Олег Каштанов.