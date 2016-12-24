Мордовия в этом году планирует приобрести более 100 единиц сельскохозяйственной техники белорусского производства

В Минске прошла встреча делегации нашей республики с заместителем премьер-министра Республики Беларусь Леонидом Зайцем, который курирует сельскохозяйственную сферу.

Леонид Заяц отметил, что между Республикой Беларусь и Мордовией сложились партнерские отношения. Вместе с тем имеется большой потенциал для развития двухсторонних отношений.

«Нам интересен ваш регион, мы хотим развивать наши дружеские, торгово-экономические отношения», – подчеркнул вице-премьер.

Председатель Правительства Мордовии Владимир Сидоров рассказал, что наш регион и Республика Беларусь в течение длительного времени сотрудничают в области сельского хозяйства. В Мордовии возделываются сорта сельскохозяйственных культур белорусской селекции. В области животноводства предприятия из Беларуси являются поставщиками оборудования и расходных материалов для искусственного осеменения, средств идентификации сельскохозяйственных животных.

Также в Мордовии налажено тесное взаимодействие с изготовителями сельскохозяйственной техники: в агропромышленном комплексе нашей республики работает около 2000 единиц самоходной техники белорусского производства. В этом году республика планирует приобрести еще более 100 единиц самоходной техники: это тракторы, зерноуборочные и кормоуборочные комбайны.

С 2021 года в Саранске действует Многофункциональный центр по реализации и техническому сопровождению сельскохозяйственной и коммунальной техники производства Республики Беларусь.