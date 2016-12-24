Артём Здунов: «Поручение Президента по доступности Инерки для жителей остается на особом контроле!»

Глава Мордовии Артём Здунов заслушал доклад о ходе исполнения поручения Президента России, данного прежнему руководителю региона в 2017 году – разобраться с законностью построек на озере Инерка и обеспечить его доступность для жителей. Напомним, в середине мая этого года Артём Здунов вместе c руководством Прокуратуры РМ осмотрел территорию особо охраняемой природной зоны на побережье «жемчужины Мордовии». Выяснилось, что доступ к воде есть не на всех арендуемых участках, по капитальным постройкам и соблюдению природоохранного законодательства ко многим арендаторам есть вопросы у надзорных ведомств.

Совещание по определению рекреационного и туристического потенциала Инерки началось с доклада Ивана Игонова, главы Большеберезниковского муниципального района, на территории которого расположено уникальное озеро. Он рассказал об изменениях, произошедших на левом побережье сразу после визита Главы Мордовии – на многих участках были демонтированы заборы и ограждения, а также запрещающие знаки и шлагбаумы. Сейчас беспрепятственный доступ к водоему обеспечен практически всеми арендаторами земельных участков.

Алексей Грибанов, Министр экономики, торговли и предпринимательства РМ, представил Главе республики информацию о развитии прибрежной территории озера Инерка, возможностей использования этого природного объекта для увеличения туристической привлекательности региона. Когда речь зашла о планируемых инвестициях нынешних арендаторов «левобережья» Инерки в обустройство пляжа на противоположном берегу, Артём Здунов напомнил Грибанову о том, что его семьи вопрос касается напрямую. «Начните с себя, вы не должны дискредитировать органы власти. Приведите все в соответствие с нормами законодательства. И займитесь вопросом как министр, отвечающий за развитие туризма в республике. Чтобы благоустроен был весь берег Инерки, а не отдельные части на личных участках».

Стоит отметить, что негативная риторика руководителя Мордовии в первую очередь была адресована Владимиру Грибанову, именно его поместье занимает немалую территорию на левом берегу Инерки. Кстати, этическая и законодательная оценка его деятельности была дана неделю назад и на сессии Госсобрания Мордовии, когда экс-банкир был выведен из состава партии «Единая Россия», после чего депутаты лишили Владимира Грибанова и должности председателя комитета по вопросам местного самоуправления. В своем выступлении перед народными избранниками заместитель Председателя Госсобрания, руководитель фракции «ЕР» Наталья Долматова подчеркнула, что решение было принято политсоветом на основании соответствующих пунктов Устава «Единой России» с формулировкой «за действия, дискредитирующие Партию», имея в виду уголовные дела, возбужденные в отношении теперь уже бывшего партийца. Напомним, что экс-банкир до сих пор не выполнил в полном объеме обещание вернуть вкладчикам денежные средства, хранившиеся на счетах «лопнувшего» КС-Банка. Артём Здунов подчеркнул, что это обещание остается на контроле, так как затрагивает интересы жителей республики.

В ходе обсуждения рекреационного и туристического потенциала Инерки высказался и Министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования РМ Алексей Ларькин. Он еще раз напомнил об особых условиях использования особо охраняемой природной территории.

Сейчас территории, прилегающие к озеру, имеют несколько статусов: земли лесного фонда Мордовии и особо охраняемые территории - памятники природы, где запрещена любая хозяйственная деятельность. Министр рассказал о возможном порядке освоения и использования земель в рекреационных целях.

Предприниматели представили Артёму Здунову проекты благоустройства и создания туристической базы с сетью глэмпингов и кэмпингов на прибрежной территории озера. Они предполагают организацию пляжа, барбекю-зон, экотроп, палаточного городка, прокатов водного инвентаря и размещение пасеки. Глава Мордовии высказался за проекты наиболее экологичные, щадящие эко-систему озера.

«Инерка – пример того, как в дальнейшем мы будем заниматься благоустройством водоемов на территории Мордовии. Все работы необходимо вести с учетом мнения местных жителей, в единой гармоничной концепции, не нарушая баланс природы, в полном соответствии с природоохранных законодательством. Здесь обязательно должны появиться пешие дорожки, экологические тропы и экскурсии», - подытожил обсуждение руководитель региона.

Глава Мордовии дал ряд поручений, касающихся проведения инвентаризации всех водных объектов республики с учетом экологического и природоохранного законодательства, оценки состояния прибрежной полосы. Кроме того, он акцентировал внимание на более активном привлечении федеральных средств на развитие водоемов региона и организации туристических мест отдыха.