В Саранске у жителей 33 домов летом закончится пятилетняя отсрочка по взносам на капитальный ремонт дома

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Администрация Саранска опубликовала список домов, у жильцов которых с 18 июля 2022 года наступает обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт.
В сообщении указывается, что Жилищный кодекс РФ устанавливает обязанность собственников помещений в многоквартирном доме вносить ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.
Решение об определении способа формирования фонда капитального ремонта должно быть принято и введено в действие не позднее чем за три месяца до возникновения обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт.
Если собственники помещений в многоквартирных домах не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не был реализован (например, не открыт специальный счет), орган местного самоуправления принимает решение о формировании фонда капитального ремонта в отношении такого дома на счете регионального оператора.
Обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт у жителей нижеперечисленных домов, попавших под условия пятилетней отсрочки платежа, наступает с 18 июля 2022 года.
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