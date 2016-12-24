В Мордовии еще одна школьная начальница ответит в суде за поборы с учителей

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В Мордовии совсем недавно выносили приговор заместителю директора школы в Дубенском районе. 46-летняя женщина обирала школьных учителей, требуя перечислить ей небольшие суммы из стимулирующих выплат. Она поживилась скромными деньгами – вязла у подчиненных 19 тысяч рублей. Но, как выяснилось, подобный сбор «дани» организовала у себя в школе и еще одна заместитель директора – в Торбеевском районе. Только поборы были куда масштабнее.
Как сообщает Следственный комитет по РМ, в республике завершено расследование уголовного дела в отношении заместителя директора одной из средних общеобразовательных школ Торбеевского района. 52-летней женщине предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями.
По данным следствия, в течение полутора лет обвиняемая получала от нескольких педагогов часть выплаченных им стимулирующих выплат к заработной плате. Деньги переводились ей на банковскую карту. Всего она «вытянула» с пяти педагогов, находящихся от нее в служебной зависимости, 180 тысяч рублей.
В ходе следствия вину женщина вину признала и выплатила причиненный потерпевшим ущерб. Сейчас уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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