Предприятия Мордовии уже подготовили первые образцы деталей для импортозамещения комплектующих сельскохозяйственной техники

Предприятия Мордовии активно включились в программу импортозамещения запасных частей и комплектующих изделий для сельскохозяйственной техники. На данный момент аграрии России испытывают потребность в комплектующих для зарубежных агрегатов по 1100 наименованиям.

К освоению производства новой импортозамещающей продукции сейчас привлекаются крупнейшие предприятия республики. Среди них - Ардатовский светотехнический завод, Саранский механический завод, Саранский приборостроительный завод, Саранский завод «Резинотехника», «Медоборудвание». Эти предприятия уже направили опытные образцы в ГК «Талина» для проведения проверки на качество.

Кроме того, Мордовия планирует в июне этого года подписать с «Ростсельмашем» протокол об освоении производства датчиков давления. Также рассматривается возможность сотрудничества с РЖД и компанией КАМАЗ.