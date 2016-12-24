В Саранске 7 июня пройдут мероприятия, посвященные 350-летию со дня рождения Петра I

7 июня музей им. С.Д. Эрьзи предлагает принять участие в просветительской программе, посвященной 350-летию со дня рождения первого российского императора Петра Великого (9 июня 1672 - 8 февраля 1725).

С 12:00 на площадке Культурно-выставочного центра Русского музея (конференц-зал, ул. Коммунистическая, 61) начнется показ фильмов Медиатеки виртуального филиала ГРМ из цикла «История одной картины» (2015), а также просмотр онлайн-лекции Русского музея «Петр I и эпоха. Искусство петровского времени».

В 15:00 состоится тожественная церемония награждения участников творческого конкурса «Петр Великий. К 350-летию первого российского императора», организованного отделом «Консультационно-методический центр художественных музеев Российской Федерации». Он проводился среди жителей Республик Татарстан, Мордовии и Марий Эл, Ярославской, Мурманской и Кемеровской областей, Ханты-Мансийского автономного округа, Андалусии (Испания), на территории которых находятся представительства Русского музея. Все присланные из Саранска 11 работ были отмечены Дипломами различных степеней и Благодарственными письмами руководства ГРМ. Всего в конкурсе от нашего города приняли участие 44 человека.

Запланирована презентация электронного альбома «Петру I посвящается. К 350-летию со дня рождения». В альбом вошло 337 цифровых копий произведений, присланных их 53 музеев России (в том числе 7 произведений из собрания МРМИИ им. С.Д. Эрьзи), а также Луганского художественного музея.

Особенным моментом дня станет посещение ценного «экспоната», связанного с именем Петра I - саженца дуба «Дуба Петра Великого», который укоренился на музейной аллее прошлой осенью.