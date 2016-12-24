В Мордовии будет приведено в нормативное состояние свыше 300 км автодорог

Правительство Мордовии продолжает работу по реализации национальных проектов, инициированных Президентом страны Владимиром Путиным. На очередном совещании у Главы республики обсуждались вопросы исполнения основных федеральных и республиканских программ.

С информацией о текущей работе выступили вице-премьер правительства РМ Игорь Чадов, министр строительства и архитектуры Алексей Гришакин, председатель Госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству Валерий Кандрин, министр сельского хозяйства и продовольствия Александр Кечайкин, министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Андрей Ларькин.



Глава Мордовии поставил задачу обеспечить жесткий контроль за выполнением графиков строительства. В первую очередь речь шла об объектах социальной инфраструктуры. В частности, были рассмотрены вопросы, связанные с вводом в эксплуатацию детского сада на 250 мест на улице Кирова и школы на 1450 мест в районе Тавлинской набережной в Саранске.



Детский сад будет введен в строй к новому учебному году, сейчас на объекте идет завершающий этап работ. В этой части города в настоящее время ведется активная жилая застройка – на месте частного сектора появляются современные многоэтажки, а детский сад здесь всего один – около Пушкинского парка. Завершения строительства нового дошкольного учреждения жители этого района ждут с нетерпением.



Особое внимание было уделено нацпроектам «Безопасные и качественные автодороги», «Содействие развитию дорожного хозяйства» и «Комплексное развитие сельских территорий».



В общей сложности в регионе будет приведено в нормативное состояние почти 307 км автодорог. Среди наиболее значимых объектов – мост по ул. Ботевградской в Саранске, капремонт которого в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» начался весной. Весь комплекс работ по нему планируется завершить до конца года. Продолжаются строительные работы на втором этапе обхода г. Рузаевка и автодороге по ул. Строительной с путепроводом через железную дорогу и реку Инсар.



В текущем году общий объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Республики Мордовия увеличился по сравнению с 2019 годом на 5,6 млрд. рублей, по сравнению с 2020 - на 4,8 млрд. рублей, по сравнению с 2021 - на 2,5 млрд. рублей и составляет 8,7 млрд. Из них более 4 млрд. - средства федерального бюджета.