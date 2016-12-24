Школьники и студенты Мордовии могут поучаствовать в викторине, посвященной Петру I, и выиграть ценные призы

В честь 350-летия со дня рождения Петра I исторические парки «Россия – Моя история» совместно с Центром просветительских инициатив запустили масштабную викторину, посвященную первому российскому императору.

Главная цель – привлечь внимание молодежи к личности Петра I и вдохновить их его примером.

«20 вопросов затрагивают все сферы деятельности и жизни Петра I, – объясняет учитель истории и обществознания саранского лицея №26 Светлана Ермошкина. – Отвечая на них, можно подробно изучить исторические документы, карту Российской империи, фото и видеоматериалы. Ребята, несмотря на лето, проводите время на каникулах с пользой».

Пройти онлайн-викторину можно по ссылке: forms.yandex.ru/u/6269401a56bac01129eef9d1

Среди участников, прошедших викторину, будут разыграны ценные призы. Победители будут выбраны 30 сентября с помощью генератора случайных чисел.

«Историю нужно знать не только для общего развития, но и для понимания пути нашего государства, его становления, культурного наследия, – делится мнением учитель информатики Центра образования «Тавла» Владимир Сироткин. – Сейчас, например, есть отличная возможность открыть для себя известного на весь мир российского императора Петра Великого. Ведь в каждом известном человеке можно найти что-то общее с собой. Петр I, несомненно, личность глубокая. И у него есть чему поучиться! Поэтому искренне рекомендую всем детям и даже взрослым принять участие в викторине, она действительно интересна».

Проект реализуется при поддержке Министерства просвещения РФ, Всероссийского форума классных руководителей и Всероссийского конкурса «Учитель года».