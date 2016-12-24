Сбербанк в Мордовии выдал первый кредит по программе «Ипотека для IT специалистов»

Первым клиентом Сбербанка в Мордовии, получившим ипотечный кредит по новой программе «Ипотека для IT специалистов», стал 26-летний Антон Чесноков из Компании ЮСИЭС, работающей в сфере разработки программных продуктов.

«Я давно задумывался о покупке собственной квартиры. И когда узнал, что появилась новая программа для сотрудников сферы IT, сразу подал заявку на ДомКлик. Через 2 недели со мной связалась сотрудница Сбера и попросила загрузить справку 2-НДФЛ, подтверждающую мое место работы. В этот же день мне сообщили, что ипотека одобрена. На полученные 4,2 млн. рублей я приобрел 2-комнатную квартиру в новостройке в Саранске. Приятно удивлен, что все получилось так быстро и просто», - рассказывает Антон Чесноков.

«Поздравляем первого клиента, получившего ипотечный кредит по программе «Ипотека для IT-специалистов». Мы видим, что программа востребована – на сегодняшний день у нас в работе уже около 10 заявок от специалистов данной сферы. Уверен, что с помощью этой меры поддержки еще больше молодых людей смогут исполнить мечту о собственной квартире», - сказал и.о. управляющего Мордовским отделением Сбербанка Илья Васильков.

Напомним, что Сбер установил ставку по программе «Ипотека для IT» на уровне от 4,7% годовых при электронной регистрации сделки.

Взять ипотеку по льготной ставке могут работники в возрасте от 22 до 44 лет включительно, заключившие трудовой договор с организацией, которая осуществляет деятельность в области информационных технологий, аккредитована Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и не менее одного квартала пользуется налоговыми льготами.

Максимальная сумма льготного жилищного кредита составляет 18 млн рублей для приобретения жилья на территории региона от 1 млн человек и 9 млн рублей — в остальных регионах РФ.

С учетом НДФЛ доход сотрудника за последние 3 месяца работы должен быть не менее 150 тысяч рублей, если место работы зарегистрировано на территории региона, численностью от 1 млн человек, и не менее 100 тысяч рублей для сотрудников компаний, зарегистрированных на территории регионов численностью до 1 миллиона человек.

Сервис электронной регистрации сделки позволяет отправлять документы на государственную регистрацию права собственности без посещения МФЦ и Росреестра. Готовые документы стороны сделки получают в личном кабинете Домклик и по электронной почте.

Подать заявку можно онлайн на странице «Ипотека для IT» сервиса Домклик от Сбера.