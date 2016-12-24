В День защиты детей Народный фронт в Мордовии и «Терентич Тим» передали детям тубдиспансера подарки

В День защиты детей представители президентского движения в Мордовии вместе с партнером – спортивным клубом «Терентич Тим» передали в детское отделение Республиканского противотуберкулезного диспансера подарки для маленьких пациентов.

Дети, находящиеся на лечении в тубдиспансере, получили в подарок от общественников разные игровые наборы. Это настольные и развивающие игры, наборы для лепки из пластилина, разноцветные раскраски, игрушки. Мальчики радовались настольной игре в футбол, гравюре с металлическим эффектом и мыльным пузырям в форме револьверов. Девочкам понравились настольные игры «Догонялки», «Твист» и наборы для бисероплетения.

«Мы шефствуем над детским отделением тубдиспансера уже много лет. И каждый раз все больше хочется радовать ребят, создать для них хорошее настроение и особенно поддержать тех, которые по состоянию здоровья находятся вдали от родного дома», - сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Республике Мордовия Игорь Еремкин.

«Мы надеемся, что наша деятельность приносит мальчикам и девочкам, счастье, надежду и веру на скорейшее выздоровление. Хочется сказать всем родителям: Берегите своих детей! Они находятся только в начале своего пути. И миссия каждого взрослого – беречь их, заботиться, помогать и безмерно любить их», - заключил исполнительный директор саранского спортивного клуба «Терентич Тим» Олег Еремкин.

Медработники вместе с детьми поблагодарили гостей за прекрасные подарки.

На прощание общественники пожелали мальчикам и девочкам хорошего настроения и победы над болезнью.