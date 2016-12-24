Отделение ПФР и уполномоченный по правам ребенка в Мордовии договорились о совместной работе по защите прав детей

Отделение Пенсионного фонда России по Республике Мордовия сегодня, в День защиты детей, заключило Соглашение c уполномоченным по правам ребенка в регионе, чтобы развивать сотрудничество и эффективнее оказывать меры поддержки семьям с детьми.

В рамках сотрудничества планируется улучшить взаимодействие для защиты интересов детей в вопросах социального обеспечения. Отделение ПФР вместе с уполномоченным будут рассматривать обращения родителей и обсуждать проблемы, связанные с реализацией выплат.

Совместный проект также будет нацелен на правовое просвещение и повышение информированности семей с детьми о мерах социальной поддержки, то есть сотрудничество не только поможет улучшить работу ОПФР в вопросах социального обеспечения детей, но и повысит информированность семей о положенных им мерах поддержки.

Сегодня же, сразу же после подписания соглашения, Управляющий Отделением ПФР по Мордовии Владимир Василькин и Уполномоченный по правам ребёнка в республике Наталья Юткина провели совместный приём граждан в режиме аудиосвязи по вопросам, связанным с назначением ежемесячной выплаты малообеспеченным семьям на детей от 8 до 17 лет.

Прием заявлений на это пособие Пенсионный фонд начал с 1 мая и на сегодняшний день в Мордовии первые выплаты получили родители 11 780 детей в возрасте от 8 до 17 лет. Этим семьям в общей сумме выплачено более 170 миллионов 893 тысяч рублей.