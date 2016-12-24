Росреестр Мордовии информирует о проведении горячих линий с гражданами в июне

Афиша на «Ночь музеев» в Саранске
21 мая по всей стране пройдет Всероссийская акция «Ночь музеев»
2 июня – банкротство юридических и физических лиц, тел. 8(8342) 23-32-97; кадастровая оценка объектов недвижимости, тел. 8 (8342) 47-35-91
6 июня – вопросы государственного кадастрового учета объектов недвижимости, тел. 8 (8342) 23-24-19
10 июня – вопросы государственной регистрации прав на объекты недвижимости, тел. 8 (8342) 23-24-18
16 июня – исправление технических ошибок в Едином государственном реестре недвижимости – тел. 8 (8342) 48-28-60, 8 (8342) 24-68-15, 8 (8342) 47-35-26
22 июня – осуществление государственного земельного надзора, тел. 8 (8342) 24-22-74, 8 (8342) 24-24-49
Все горячие линии пройдут с 9 до 12 часов
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21 мая по всей стране пройдет Всероссийская акция «Ночь музеев»
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