Росреестр Мордовии информирует о проведении горячих линий с гражданами в июне

2 июня – банкротство юридических и физических лиц, тел. 8(8342) 23-32-97; кадастровая оценка объектов недвижимости, тел. 8 (8342) 47-35-91

6 июня – вопросы государственного кадастрового учета объектов недвижимости, тел. 8 (8342) 23-24-19

10 июня – вопросы государственной регистрации прав на объекты недвижимости, тел. 8 (8342) 23-24-18

16 июня – исправление технических ошибок в Едином государственном реестре недвижимости – тел. 8 (8342) 48-28-60, 8 (8342) 24-68-15, 8 (8342) 47-35-26

22 июня – осуществление государственного земельного надзора, тел. 8 (8342) 24-22-74, 8 (8342) 24-24-49

Все горячие линии пройдут с 9 до 12 часов