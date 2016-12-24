Пенсионный фонд увеличит в Мордовии выплаты трех пособий в связи с ростом прожиточного минимума

С 1 июня в связи с ростом прожиточного минимума увеличиваются три ежемесячных пособия семьям: выплаты на детей от 8 до 17 лет для полных и неполных малообеспеченных семей, а также выплата беременным женщинам.

Суммы пособий устанавливаются исходя из нового прожиточного минимума. После его повышения выплата женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, в Мордовии составляет 6 тысяч 448 рублей в месяц. Это 50% от прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе.

В республике родители детей с 8 до 17 лет в зависимости от установленной им суммы пособия (50%, 75% или 100% прожиточного минимума для ребенка в регионе проживания) с июня будут получать в среднем от 5800 рублей до 11622 рублей на ребенка в месяц. В частности, при назначении пособия в размере 50% от регионального прожиточного минимума на детей выплата с июня составит 5 811 руб., при назначении 75% - 8 716 руб. 50 коп., при назначении 100% - 11 622 руб.

Первыми выплаты в новых повышенных размерах получат родители, которые оформят пособия в июне. По правилам, зачисление назначенных пособий происходит в течение 5 рабочих дней после того, как принято положительное решение по заявлению родителя. Таким образом, все оформленные в июне пособия будут сразу выплачены в более высоком размере. Родители, которым выплаты назначены до июня, получат их в новом размере в июле.

Ежемесячные пособия ПФР в Мордовии получают родители более 16 тысяч детей в возрасте от 8 до 17 лет, а также 997 беременных женщин, вставших на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности.