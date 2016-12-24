Специалисты ГК «Промомед» разработали наборы для творчества для пациентов детских больниц

Тематические раскраски и органайзеры с дизайном, созданным «Промомед» специально для маленьких пациентов, компания передала в детское отделение республиканского противотуберкулезного диспансера и игровые комнаты детской республиканской клинической больницы. Акция приурочена к международному дню защиты детей.

Сотрудники компании разработали эксклюзивные органайзеры, а также тематические раскраски, рассказывающие о работе в сфере медицины. Теперь маленькие пациенты могут отвлечься от процедур развивающими занятиями.

Ежегодно в детской республиканской клинической больнице проходят обследование и лечение тысячи пациентов, более 300 – в туберкулезном диспансере. В ГК «Промомед» позаботились о досуге ребят, разнообразив их больничные будни. Игровые комнаты украсили необычные органайзеры с раскрасками, героями которых стали врачи и пациенты.

В прошлом году в рамках корпоративной акции «Неделя добрых дел» сотрудники компании собирали игрушки, детскую литературу, развивающие и канцелярские наборы для лечебных учреждений Саранска. Добрая традиция нашла свое продолжение в международный день защиты детей.

«Мы решили сделать приятное детям, которые вынуждены находиться в больнице, - рассказал исполнительный директор АО «Биохимик» Дмитрий Земсков. – Надеемся, что наша инициатива поможет ребятам легче перенести болезненные процедуры, поднимет настроение и поможет скорее пойти на поправку».

Социальная деятельность – важная часть стратегии компании. «Промомед» поддерживает науку, молодых ученых и использует свои возможности, чтобы изменить жизнь людей и мир вокруг лучше.