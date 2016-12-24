В мае жители Мордовии лишились почти 9 миллионов рублей после общения с мошенниками

Репортер

В МВД по РМ суммировали майские финансовые потери жителей республики в результате контактов с мошенниками.

В последний весенний месяц 2022 года в органы внутренних дел Мордовии с заявлениями о совершенных мошенничествах и кражах денежных средств с банковского счета обратились 60 местных жителей. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил 9 миллионов рублей.

Более 6 миллионов люди потеряли после звонков лжесотрудников правоохранительных органов и специалистов банка. Свыше полутора миллионов было похищено у бронирующих поездки через популярный сервис поиска попутчиков. Около 900 тысяч лишились заявители, планирующие заработать на электронных торгах. Еще полмиллиона потерпевшие потеряли при продаже и покупке товаров посредством сети Интернет.

МВД по РМ напоминает гражданам: если вам звонят люди и представляются сотрудниками банка или полиции – перезванивайте по официальным номерам финансовых организаций и правоохранительных органов. Никому не сообщайте полные реквизиты банковских карт, PIN-код, CVC/CVV-коды и одноразовые пароли для подтверждения операций.

Полицейские настоятельно рекомендуют гражданам быть внимательными при общении с незнакомыми людьми, не перечисляйте денежные средства за помощь в получении сверхприбыли при участии в электронных торгах. Будьте внимательны при покупке товаров в сети Интернет.

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