Музей Победы приглашает жителей Мордовии на онлайн-программу к Международному дню защиты детей

1 июня в честь Международного дня защиты детей Музей Победы подготовил онлайн-программу. Юных пользователей из Республики Мордовия ждет премьера клипа проекта «Главные детские песни 2.0», серия прикладных мастер-классов и кинопоказ.

Присоединиться к программе можно на сайте культурной площадки https://victorymuseum.ru/playbill/events/onlayn-programma-v-ramkakh-mezhdunarodnogo-dnya-zashchity-detey/.

В рамках программы состоится премьера первого анимированного музыкального клипа на песню «Ух ты!» проекта «Главные детские песни 2.0». Композиция в исполнении победительницы проекта Яны Лавринович по итогам голосования вырвалась на первое место Топ-100 хит-парада радиостанции «Детское радио».

Художественные мастер-классы познакомят школьников с различными живописными техниками и приемами. Например, на занятии по изготовлению декоративной тарелки из глины с росписью расскажут, как рисовать акриловыми красками по керамике. Член творческого союза художников России Ирина Краснова проведет мастер-класс по живописи. Дети научатся изображать окружающий мир таким, каким они его видят, с использованием нескольких методов и материалов.

Ребята увидят, как можно делать своими руками различные игрушки и поделки. Маленькие умельцы смастерят из бумаги и картона летний букет ромашек и катер, плывущий по морю. На занятии по лепке из пластилина юным гостям предлагается изготовить танк.

Онлайн-кинотеатр Музея Победы в этот день представит советский фильм «Друг мой, Колька!..» (1961). По сюжету ученики обычной средней школы организуют «тайное общество» под девизом «Помогать обиженным и слабым, мстить зубрилам и выскочкам!». Новый пионервожатый поддерживает ребят, и вскоре ему удается сделать школьную жизнь детей по-настоящему увлекательной.