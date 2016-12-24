Николай Патрушев провел в Казани совещание по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах ПФО

31 мая в Казани Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев провел выездное совещание по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах Приволжского федерального округа, участие в котором приняли полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров, главы регионов округа, представители федеральных министерств и ведомств.

Особое внимание в ходе обсуждения было уделено мерам по нейтрализации угроз национальной безопасности при реализации государственной политики в сфере демографии и повышения качества жизни населения сельских территорий.

Подчеркнуто, что сельские территории являются важнейшим ресурсом. Несмотря на то, что доля сельского населения сегодня составляет четверть населения, их вклад в обеспечение экономического развития страны, продовольственной и экологической безопасности имеет огромное значение. В связи с этим государство уделяет особое внимание развитию сельских территорий, повышению качества жизни селян.

Игорь Комаров в своем выступлении отметил, что «сельские территории занимают почти 90% площади нашей страны. Только в ПФО в сельской местности проживает 8 миллионов человек - это почти треть (27,6%) населения округа (все население в округе составляет 28,8 млн. чел.). В этой связи достижение высокого уровня занятости, доступности социальных услуг, благосостояния сельского населения является стратегически важной задачей и безусловным приоритетом государства. Развитие нашей страны не может быть целостным и эффективным без решения задач по развитию сельских территорий».

«С 2020 года по поручению Президента России Владимира Путина стартовала Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий» (до 2030 года). В реализации Госпрограммы участвуют все регионы округа», - сказал полномочный представитель.

На совещании рассмотрены меры, направленные на реализацию принятых стратегических документов, нацеленных на создание условий, способствующих сокращению бедности, укреплению здоровья, повышению уровня образованности сельского населения, доступности для него культурных благ и улучшению жилищных условий.

«На федеральном уровне и в регионах проводится большая работа, однако принятые меры и действующие инструменты пока не позволяют преодолеть негативные тренды и тенденции демографических и социально-экономических процессов. Необходимо выработать новые предложения о совершенствовании государственной политики и те меры, которые необходимо дополнительно предпринять, чтобы обеспечить улучшение качества жизни на селе, создать благоприятные условия для решения задач преобразования и увеличения вклада сельских территорий в социально-экономическое развитие страны», - подчеркнул Игорь Комаров.

Отдельное внимание на совещании уделено вопросам защиты национальных интересов России на фоне проведения США и коллективным Западом агрессивной политики в отношении нашей страны, а также достижению всех заявленных целей специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины.

В ходе совещания с докладом также выступил заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Алексей Кузьмицкий. «Развитие сельских агломераций в современных условиях санкционного давления на Россию может и должно стать хорошим катализатором для смежных отраслей, стимулирования инвестиционной активности на селе, формирования внутреннего спроса в экономике», - отметил заместитель полномочного представителя.

По мнению Алексея Кузьмицкого, особая роль в развитии села возложена на разработанную по поручению Главы Государства Владимира Путина госпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий», «по значению и масштабам мероприятий она, по сути, является еще одним национальным проектом». «Все регионы округа отмечают востребованность мероприятий Госпрограммы. Для преодоления негативных тенденций и эффективного решения основных проблемных вопросов развития сельских территорий, необходимо совершенствование комплексного системного подхода по всему спектру вопросов развития села и скоординированности действий всех уровней власти, в том числе определение как на федеральном уровне, так и на уровне каждого субъекта Российской Федерации координирующего органа по развитию сельских территорий, а также выработка системы региональных правил формирования современного облика сельских территорий с учетом региональных особенностей», - подчеркнул Алексей Кузьмицкий.