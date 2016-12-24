На трассе в Мордовии пенсионер на мотокультиваторе решил не уступать дорогу грузовику «VOLVO»

Репортер

Забавный и одновременно печальный дорожный инцидент произошел 30 мая на трассе в Чамзинском районе Мордовии. Здесь, по информации ГИБДД, пожилой мужчина на мотокультиваторе не уступил дорогу грузовику «VOLVO».

Как сообщается, в 17 часов 50 минут на автодороге го Саранск–Сурское–Ульяновск 59-летний мужчина без водительского удостоверения, управляя личным мотокультиватором марки «Рысь МБР-16» с прицепом, при выезде со второстепенной дороги на главную не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомашиной «VOLVO» с полуприцепом марки «KRONE».

В результате ДТП пожилой человек с различными травмами был госпитализирован в Комсомольскую ЦРБ, у него взята кровь на анализ. 35-летний водитель «VOLVO» трезв.

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