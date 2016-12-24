В рейтинговом голосовании по выбору территории для благоустройства в 2023 году победил бульвар Цаплина

В столице Мордовии подвели итоги рейтингового голосования за общественную территорию для благоустройства в 2023 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

В голосовании участвовали три претендента - бульвар Цаплина, площадь по улице Гожувской около ФОКа, а также бульвар Эрьзи.

Результаты не преподнесли сюрпризов. Безоговорочное лидерство осталось за бульваром Цаплина, который получил больше всего голосов и в ходе первого тура при отборе финалистов.

В финальном рейтинговом голосовании приняли участие свыше 46 тысяч человек. Места распределились следующим образом.

Бульвар Цаплина набрал 20 746 голосов.

Площадь по улице Гожувской - 13 755 голосов.

Бульвар Эрьзи - 12 387 голосов.

Теперь от жителей города ждут предложений по благоустройству победившей в рейтинговом голосовании территории. Средства на эти цели будут направлены из федерального бюджета.

Форма для сбора предложений по предварительной концепции благоустройства бульвара Цаплина:



https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLgx7Xz5y70..