В рейтинговом голосовании по выбору территории для благоустройства в 2023 году победил бульвар Цаплина

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В столице Мордовии подвели итоги рейтингового голосования за общественную территорию для благоустройства в 2023 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
В голосовании участвовали три претендента - бульвар Цаплина, площадь по улице Гожувской около ФОКа, а также бульвар Эрьзи.
Результаты не преподнесли сюрпризов. Безоговорочное лидерство осталось за бульваром Цаплина, который получил больше всего голосов и в ходе первого тура при отборе финалистов.
В финальном рейтинговом голосовании приняли участие свыше 46 тысяч человек. Места распределились следующим образом.
Бульвар Цаплина набрал 20 746 голосов.
Площадь по улице Гожувской - 13 755 голосов.
Бульвар Эрьзи - 12 387 голосов.
Теперь от жителей города ждут предложений по благоустройству победившей в рейтинговом голосовании территории. Средства на эти цели будут направлены из федерального бюджета.
Форма для сбора предложений по предварительной концепции благоустройства бульвара Цаплина:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLgx7Xz5y70..
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Глава Мордовии осмотрел в Зубово-Полянском районе готовый к запуску завод по производству топливных гранул
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