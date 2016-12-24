Росреестр Мордовии и филиал Кадастровой палаты по РМ проведут горячие линии по вопросам правовой помощи детям

Социум

В Международный день защиты детей Управление Росреестра по Республике Мордовия и филиал Кадастровой палаты по РМ проведут горячие линии.

Как подчеркнула руководитель Управления Светлана Балескова, в рамках проекта «Всероссийская неделя правовой помощи детям» граждане смогут получить разъяснения о правах несовершеннолетних лиц в сфере недвижимости.

На вопросы ответят эксперт Управления Росреестра по РМ Юлия Аникина по номеру телефона 8(8342) 47-49-58 и эксперт филиала Кадастровой палаты по РМ Алина Шаляева по номеру телефона 8(8342) 79-02-04.

Консультации состоятся в среду, 1 июня, с 9 до 13 часов.

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