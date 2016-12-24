В Мордовии в этом году заключено более 1,5 тысяч социальных контрактов по разным направлениям

На заседании Президиума Государственного совета, посвященном вопросам социальной поддержки граждан, Президент России Владимир Путин озвучил меры поддержки экономики. В частности, принято решение об увеличении в стране с 1 июня прожиточного минимума на 10%.

Величина прожиточного минимума на душу населения и по социально-демографическим группам населения в Республике Мордовия на 2022 год составит:

- на душу населения 11832 руб.

- для трудоспособного населения 12896 руб.

- для детей 13501 руб.

- для пенсионеров 10329 руб

Величина прожиточного минимума используется для установления размера или определения критериев нуждаемости по ряду мер социальной поддержки, в числе которых пособия для семей с детьми, например, выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно, получателями которых являются более 10 тысяч семей в Мордовии, и программа социального контракта.

Заключая соцконтракт по поиску работы, человек может рассчитывать на выплаты в течение одного месяца со дня заключения контракта и в течение 3-х месяцев с даты трудоустройства. Размер субсидии - 100% регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения, с учетом изменений эта сумма составит 12 896 рублей в месяц.

Для граждан, проходящих переобучение, выплата в период обучения (но не более 3-х месяцев) составит 50% прожиточного минимума для трудоспособного населения .

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в своем докладе Президенту отметил Мордовию как один из регионов, в которых программа социального контракта реализуется наиболее эффективно.

В текущем году в республике уже заключено более 1,5 тысяч социальных контрактов по разным направлениям:

- Более 800 человек заключили социальный контракт для поиска работы, некоторые из соискателей перед трудоустройством прошли программу переобучения. Более 70% успешно реализовали свою программу социальной адаптации и трудоустроились

- Около 600 человек заключили контракт на развитие собственного дела. 80% из них уже зарегистрировались как ИП или самозанятые

- 79 человек с помощью социального контракта планируют основать личное подсобное хозяйство

- 99 – попросили социальной поддержки для выхода из трудной жизненной ситуации

«Основная задача социального контракта – поддержать человека в начале его трудовой деятельности, - отметил Министр социальной защиты, труда и занятости населения РМ Игорь Князьков. – Важно, чтобы семья имела дополнительную финансовую поддержку во время мероприятий по поиску работы. Если для трудоустройства необходимо пройти переобучение или повышение квалификации, то такая образовательная программа будет оплачена за счет средств социального контракта. Программа социального контракта уже доказала свою эффективность, изменение величины прожиточного минимума позволит охватить большее число нуждающихся семей и оказать им поддержку в большем объеме».