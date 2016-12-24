В рамках Петербургских дней в Мордовии шоу-оркестр STREET BAND выступит на саранской площадке

Как сообщает Минкульт РМ, концерт интересного питерского коллектива состоится 10 июня в 18.00 в Парке культуры и отдыха им. А.С. Пушкина РМ (вход свободный).

STREET BAND - это уникальный молодежный шоу-оркестр, исполняющий современные мировые хиты в динамичном оформлении. Каждое выступление оркестра — это уникальное шоу, пронизанное юмором, интерактивами и сюжетными линиями, где зритель является частью большой истории.

Авторские аранжировки, хореография и творческий подход к исполнению сформировали неповторимый и узнаваемый стиль коллектива. STREET BAND сотрудничает с ведущими режиссерами, хореографами, постановщиками. За плечами оркестра более тысячи выступлений на различных площадках - от камерных залов до стадионов.