Мордовский суд отправил на зону одного из фигурантов уголовного дела «черных риелторов»

В Мордовии суд отправил на зону одного из участников преступной группы, уличенной в мошеннических сделках с квартирами и земельными участками. 37-летний товарищ заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, поэтому его уголовное дело рассматривалось отдельно от остальных махинаторов.

В рамках расследования было установлено, что в период с января 2019 года по март 2021-го пятеро злоумышленников в составе группы лиц по предварительному сговору обманывали людей при продаже квартир. Они приобретали право собственности на жилье и быстро находили на него нового покупателя, а вырученные от продажи деньги делили между собой.

Так, одного из потерпевших, имеющего задолженность по квартплате и ведущего асоциальный образ жизни, фигуранты дела убедили продать его однокомнатную квартиру. За это они пообещали ему помочь приобрести жилье меньшей квадратуры и даже помочь открыть свой бизнес. В результате мужчина подписал все необходимые документы и передал право собственности на жилое помещение. «Партнеры» по сделке предоставили ему временное жилье, но в дальнейшем тот лишился и этой временного пристанища. Полученные от продажи квартиры деньги в сумме 1 668 000 рублей «черные риелторы» забрали себе.

Аналогичным образом подельники попытались лишить собственности еще одного местного жителя. Однако об этом стало известно сыну потерпевшего, который своевременно обратился в полицию. В результате сделка была приостановлена.

Еще одной жертвой преступных действий мужчин стала жительница республики, имеющая психическое заболевание. Пользуясь доверчивостью владелицы квартиры, которая имела задолженность по коммунальным платежам и кредитные обязательства, махинаторы обманным путем уговорили ее подписать нужные документы. В суть бумаг женщина особо не вникала и передала проходимцам права собственности на жилье. Квартиру сообщники в дальнейшем продали почти за 2 миллиона рублей.

Кроме того, обвиняемые подделали свидетельство о праве собственности на земельный участок в поселке Луховка, принадлежащий администрации Саранска, стоимостью 1 660 000 рублей. Сначала землю они оформили на знакомого, который не догадывался о мошеннической сути сделки, а затем в целях легализации зарегистрировали право собственности на одного из фигурантов.

Общий размер ущерба от криминальных происков мошеннической артели составил более 7,5 миллионов рублей. В ходе предварительного расследования один из фигурантов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Уголовное дело в отношении 37-летнего мужчины было выделено в отдельное производство. По приговору суда ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы.

В отношении четверых соучастников преступления уголовное дело в настоящий момент рассматривается в суде.