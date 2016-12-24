В пригороде Саранска «гонщик» на «Ауди» загремел в больницу после ДТП с отечественной «десяткой»

Из заслуживающих внимание дорожных аварий, случившихся в Мордовии за минувшие выходные, можно отметить столкновение двух авто в пригороде Саранска.

Как сообщает Госавтоинспекция республики, около девяти часов вечера 29 мая на автодороге «Восточный обход Саранска» 35-летний водитель автомашины «Ауди А4», выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущество в движении автомашине «ВАЗ-2110» под управлением 18-летнего водителя.

В результате столкновения находившийся за рулем иномарки мужчина и 33-летняя пассажирка «Ауди А4» с различными травмами были госпитализированы в больницу. Водитель и 18-летний пассажир отечественной легковушки после помощи в медучреждении направлены домой для амбулаторного лечения.

По данным дорожных полицейских, оба управлявших автомашинами товарищей были трезвыми. При этом отмечается, что виновник аварии на «Ауди» в этом году уже дважды штрафовался за превышение скорости, причем, в одном случае он просто «летел» с превышением на 60+ километров в час.