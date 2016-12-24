В пригороде Саранска «гонщик» на «Ауди» загремел в больницу после ДТП с отечественной «десяткой»

«Молодые профессионалы»
В Саранске в рамках WorldSkills Russia– 2022 состоится Евразийский чемпионат
Из заслуживающих внимание дорожных аварий, случившихся в Мордовии за минувшие выходные, можно отметить столкновение двух авто в пригороде Саранска.
Как сообщает Госавтоинспекция республики, около девяти часов вечера 29 мая на автодороге «Восточный обход Саранска» 35-летний водитель автомашины «Ауди А4», выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущество в движении автомашине «ВАЗ-2110» под управлением 18-летнего водителя.
В результате столкновения находившийся за рулем иномарки мужчина и 33-летняя пассажирка «Ауди А4» с различными травмами были госпитализированы в больницу. Водитель и 18-летний пассажир отечественной легковушки после помощи в медучреждении направлены домой для амбулаторного лечения.
По данным дорожных полицейских, оба управлявших автомашинами товарищей были трезвыми. При этом отмечается, что виновник аварии на «Ауди» в этом году уже дважды штрафовался за превышение скорости, причем, в одном случае он просто «летел» с превышением на 60+ километров в час.
Поделиться в соц. сетях:
В Саранске в рамках WorldSkills Russia– 2022 состоится Евразийский чемпионат
21 мая по всей стране пройдет Всероссийская акция «Ночь музеев»
В Мордовии на антикризисном штабе обсудили меры поддержки экономики республики
Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в республике не изменилась
Глава республики Артём Здунов объявил о создании «Мордовской футбольной лиги»
На деловом форуме были отмечены наиболее эффективные представители бизнес-сообщества региона
Глава Мордовии осмотрел в Зубово-Полянском районе готовый к запуску завод по производству топливных гранул
В Доме Республики состоялась торжественная церемония вручения наград победителям всероссийских и республиканских конкурсов
В Саранске и районах Мордовии прошли мероприятия, посвященные празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне