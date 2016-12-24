В Саранске 2 июня будет дан старт проекта «Арт-студия «В каждом есть художник»

«Молодые профессионалы»
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2 июня в 17.00 в конференц-зале МРМИИ им. С.Д. Эрьзи (Коммунистическая, 61) состоится открытие грантового проекта АНО «Добровиль» «Арт-студия «В каждом есть художник».
Проект направлен на творческую самореализацию талантливых детей и подростков с аутизмом и другими особенностями ментального развития, совершенствование их художественных навыков и демонстрацию созданных работ широкой аудитории. В мероприятии примут участие руководители проекта, партнеры, психологи и арт-терапевты, профессиональный художник, родители и дети. Будет дан старт работе студии.
Музей Эрьзи является ключевым партнером, предоставляя свои пространства для организации арт-студии, проведения итоговой выставки, а также услуги научных сотрудников для ведения просветительской и выставочной работы. Деятельное участие в проекте примет Мордовская республиканская клиническая психиатрическая больница, специалисты которой поделятся опытом психосоциальной реабилитации с помощью метода арт-терапии. Создание арт-студии – уже не первая совместная инициатива АНО «Добровиль», музея и больницы. В августе 2021 года в стенах МРМИИ им. С.Д. Эрьзи с большим успехом прошла выставка «Открытые грани ментального», представившая зрителю более ста работ авторов с ментальными нарушениями.
Проект«Арт-студия «В каждом есть художник» уникален. В него включены: студийные занятия, тематические экскурсии по музею, работа с психологом, занятия на выявление творческого потенциала и многое другое. Дети попробуют свои силы в разных техниках и художественных направлениях; родители в ходе бесед с психологами получат советы и рекомендации о том, как лучше раскрыть творческий потенциал ребёнка. Занятия будет проводить профессиональный художник, имеющий опыт работы с данной целевой группой. Ребята будут заниматься живописью, лепкой и декоративно-прикладным творчеством. За время реализации проекта специалисты проведут 34 встречи; планируемый охват аудитории: 150 человек. Мамы и папы смогут посещать музей, пока их дети будут погружены в творчество, что поможет снизить психологическое давление, которое чувствуют все родители особенных детей.
Итогом большой работы станет экспозиция детских произведений, которая продлится месяц в главном музее Мордовии.
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Проект АНО «Добровиль» - победитель грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив
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