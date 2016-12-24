В Саранске с 1 июня по 15 декабря 2022 года ограничат движение на отдельных участках дорог

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Как сообщает Администрация города, в Саранске с 1 июня 2022 года по 15 декабря 2022 года на отдельных участках дорог будет введено временное ограничение движения и исключена стоянка транспортных средств.
В целях обеспечения безопасности граждан и организации дорожного движения при выполнении строительно-монтажных работ при реконструкции канализационных сетей в Юго-Западной части Саранска будет введено временное ограничение движения и исключение стоянки транспортных средств на следующих участках:
с 5 ч. 00 мин. 1 июня 2022 года до 24 ч. 00 мин. 15 декабря 2022 года на ул. Саранская от ул. Красноармейская до ул. Старопосадская
с 5 ч. 00 мин. 1 июня 2022 года до 24 ч. 00 мин. 1 октября 2022 года на автомобильной парковке гостиничного комплекса «Парк-отель»
с 5 ч. 00 мин. 20 июня 2022 года до 24 ч. 00 мин. 15 декабря 2022 года на ул. Саранская от ул. Старопосадская до ул. Маринина.
с 5 ч. 00 мин. 20 июня 2022 года до 24 ч. 00 мин. 30 октября 2022 года на ул. Маринина от ул. Саранская до ул. Мичурина;
Исключения составят транспортные средства коммунальных и аварийных служб, а также задействованные в выполнении строительно-монтажных работ при реконструкции канализационных сетей.
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