В Саранске с 1 июня по 15 декабря 2022 года ограничат движение на отдельных участках дорог

Как сообщает Администрация города, в Саранске с 1 июня 2022 года по 15 декабря 2022 года на отдельных участках дорог будет введено временное ограничение движения и исключена стоянка транспортных средств.

В целях обеспечения безопасности граждан и организации дорожного движения при выполнении строительно-монтажных работ при реконструкции канализационных сетей в Юго-Западной части Саранска будет введено временное ограничение движения и исключение стоянки транспортных средств на следующих участках:

с 5 ч. 00 мин. 1 июня 2022 года до 24 ч. 00 мин. 15 декабря 2022 года на ул. Саранская от ул. Красноармейская до ул. Старопосадская

с 5 ч. 00 мин. 1 июня 2022 года до 24 ч. 00 мин. 1 октября 2022 года на автомобильной парковке гостиничного комплекса «Парк-отель»

с 5 ч. 00 мин. 20 июня 2022 года до 24 ч. 00 мин. 15 декабря 2022 года на ул. Саранская от ул. Старопосадская до ул. Маринина.

с 5 ч. 00 мин. 20 июня 2022 года до 24 ч. 00 мин. 30 октября 2022 года на ул. Маринина от ул. Саранская до ул. Мичурина;

Исключения составят транспортные средства коммунальных и аварийных служб, а также задействованные в выполнении строительно-монтажных работ при реконструкции канализационных сетей.