Оперативный штаб в РМ провел учения по пресечению террористического акта на одном из предприятий региона

26-27 мая Оперативным штабом в Республике Мордовия проведены командно-штабные учения по пресечению террористического акта на одном из промышленных предприятий региона.

По замыслу мероприятия группа террористов проникла на территорию завода, оказала вооруженное сопротивление прибывшему наряду полиции и захватила в заложники 12 сотрудников комбината.

В ходе переговоров преступники выдвинули требования к органам власти. На предложение сложить оружие и сдаться силам правопорядка, бандиты стали угрожать подрывом объекта. В результате боевого мероприятия они были нейтрализованы.

В ходе учений отрабатывались действия по своевременной эвакуации населения с территории, прилегающей к месту чрезвычайной ситуации, первоочередные мероприятия по пресечению террористического акта. В целях проверки знаний и слаженности порядка действий служб, задействованных в учениях, оперативным штабом отрабатывались вводные задачи, вводились «синий» и «красный» уровни террористической опасности, а также режим контртеррористической операции.

В мероприятии приняли участие подразделения силовых структур, специальных служб и органов власти. Все поставленные в ходе учения цели успешно достигнуты.

Оперативный штаб в Республике Мордовия обращает внимание жителей региона на необходимость повышения бдительности.

В случае обнаружения подозрительных лиц и оставленных без присмотра автомобилей, вещей и предметов, особенно в период проведения массовых мероприятий (митингов, демонстраций, шествий, спортивных соревнований и т.п.) просим своевременно сообщать по телефонам:

УФСБ – 28-28-28, 28-88-88

МВД – 47-77-71 или 112