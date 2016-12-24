В Мордовии подписали соглашение с Фондом рационального природопользования по сбору электронных отходов

В Саранске состоялось подписание Соглашения между Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства РМ и Фондом рационального природопользования о реализации экологической программы «Школа утилизации: электроника», торжественное награждение лидеров программы, а также Второй чемпионат Мордовии по распайке компьютерных плат.

В церемонии подписания Соглашения приняли участие заместитель Председателя Правительства – Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства РМ Игорь Чадов и генеральный директор Фонда рационального природопользования Максим Репин.

«Программа «Школа утилизации: электроника» - один из реально действующих механизмов по сокращению экологического вреда в части электронных отходов. Мы живем в век технологического процесса и объем электронного оборудования увеличивается. Благодарю Фонд и Мордовский экологический комбинат за работу на территории республики. Призываю представителей бюджетной сферы, всех неравнодушных граждан активно участвовать в программе, чтобы Мордовия заняла по итогам года первое место в России по сбору и утилизации отслужившей техники», - отметил Игорь Чадов.

По словам генерального директора Фонда, программа реализуется на территории 15 субъектов России. По итогам 2021 года республика вошла в тройку лидеров страны по сбору электронного оборудования, предотвратив захоронение опасных отходов. Участниками программы стали уже более 340 организаций Мордовии.

Как отметил Министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования республики Алексей Ларькин, вопрос утилизации отслужившей техники всегда стоял очень остро, огромную роль играет именно правильная утилизация.

Лидером программы «Школа утилизации: электроника» в Мордовии среди органов власти стал филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по РМ, отправив на переработку 3,8 тонны отслужившего оборудования. За сбор 6,3 тонны утильной электроники филиал ФГУП «Охрана» Росгвардии по РМ занял первое место среди государственных учреждений республики. Среди муниципальных учреждений первое место - у детского сада №9I компенсирующего вида. Ромодановская поликлиника имени В.С. Поросёнкова стала лидером программы среди учреждений здравоохранения республики. Пальму первенства среди образовательных учреждений одержал Зубово-Полянский педагогический колледж, который собрал 5,8 тонны электронных отходов. За высокие результаты директору учреждения Людмиле Медведевой был передан специальный приз - флипчарт от компании Samsung Electronics.

В этот же день на территории производственного комплекса «Мордовский экологический комбинат» состоялся Второй чемпионат Мордовии по распайке компьютерных плат среди учеников колледжей и студентов.

В 2022 году реализация программы «Школа утилизации: электроника» продолжается. Бесплатно сдать технику на утилизацию в рамках программы «Школа утилизации: электроника» могут органы власти, бюджетные учреждения любых направлений деятельности и граждане. Любое коммерческое предприятие также может сдать электронные отходы – буквально за 1 копейку за кубометр. Чтобы стать участником программы, достаточно зарегистрироваться на сайте Фонда рационального природопользования в разделе «Электроника». Актуальные новости программы представлены в группе в социальной сети.