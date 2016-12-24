Директор Рузаевского техникума железнодорожного и городского транспорта попался на махинации с фиктивным обучением

Оперативники УФСБ по РМ разоблачили махинации директора Рузаевского техникума железнодорожного и городского транспорта. Теперь уже бывший директор учебного заведения ответит в суде за превышение должностных полномочий и служебный подлог.

Следствие установило, что в октябре 2020 года руководитель техникума дал указание подчиненным сотрудникам организовать 3 фиктивные группы с 25 студентами, на учебу которых в рамках федеральной программы «WorldSkills» выделялись бюджетные средства.

По бумажкам выходило, что студенты прошли дополнительное профессиональное обучение и получили соответствующие свидетельства. На основании подложных документов в техникум из бюджета были перечислены 614 тысяч рублей, которые в дальнейшем были потрачены на нужды учреждения.

В ходе следствия обвиняемый вину признал и полностью возместил причиненный ущерб. В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.