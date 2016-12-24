Народный фронт в Мордовии помог заделать ямы на двух придомовых территориях по улице Энгельса в Саранске

Представители президентского движения в Республике Мордовия помогли заделать ямы во дворе многоквартирных домов № 1 и № 52 на улице Энгельса в Саранске. Ранее к общественникам обратились местные жители с просьбой помочь провести ямочный ремонт дороги, расположенной внутри двора, и заодно разровнять площадку возле домов.

Жильцы МКД рассказали, что много раз писали обращения в разные инстанции с просьбой устранить повреждения дорожного полотна возле своих домов. О необходимости проведения ремонта в устной и письменной форме просили и свою управляющую компанию, которая по закону несет ответственность за надлежащее содержание общего имущества. В ответ каждый раз получали одни обещания. Ям и колдобин во дворе становилось все больше, а проезжать и ходить по ним – все хуже.

С наступлением весны дворовый проезд представлял собой печальное зрелище. После проливных дождей ямы разрастались глубиной до 30 см и добавили проблем для автолюбителей. И тогда жильцы решили обратиться в Народный фронт.

Общественники оперативно связались с представителями администрации городского округа Саранск и вместе с ними выехали по адресу. На встрече было принято общее решение: частично восстановить дорожное покрытие, то есть провести ямочный ремонт. Местные чиновники свое слово сдержали и в скором времени ямы на внутридворовой территории заделали асфальтовой крошкой.

Как подчеркнули в ОНФ, лишь площадку разровнять не удалось, так как под землей проходит электрический кабель, поэтому работы в подобном случае невозможны. В режиме экономии средств и времени благодаря асфальтовой крошке дороги во дворах двух многоквартирных домов в настоящее время приведены в порядок. В дальнейшем же нужно все же уложить полноценное асфальтовое покрытие.