Экс-директор Саранского медицинского колледжа Елена Орлова пойдет на зону за получение взяток

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Ленинский суд Саранска огласил приговор по делу бывшего директора Саранского медицинского колледжа 53-летней Елены Орловой. Она была признана виновной в совершении 6 эпизодов получения взяток денежными средствами за прием на учебу в колледж «нужных студентов».
Коррупционный скандал в Саранском медицинском колледже грянул в сентябре 2020 года уже по окончании приемной кампании. По информации следствия, прямо в здании колледжа Елена Орлова несколько раз получала от жителей республики взятки за прием на учебу в колледж. Деньги директору в августе 2020-го передавали родители будущих студентов.
Примечательно, что все фигурирующие в деле эпизоды взяток связаны с поступлением на специальность «Сестринское дело». При этом коррупционные «тарифы» различались. Например, зачисление за счет бюджетных средств стоило от 45 до 50 тысяч рублей. В случаях с приемом на платное отделение «вознаграждение» было поменьше - от 15 до 40 тысяч рублей. Как установили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РМ, за несколько дней Елена Орлова получила взяток на общую сумму 245 тысяч рублей.
К слову, на популярную специальность «Сестринское дело» колледж принял тогда на обучение аж 140 студентов - настоящий рекорд за долгие годы образовательного процесса. При этом официальная стоимость обучения на платной основе в колледже составляла в то время не менее 40 тысяч рублей за год.
До суда Елена Орлова находилась под мягкой мерой пресечения в виде запрета определенных действий. И это невзирая на не признание своей вины.
Приговор оказался для нее не слишком мягким – бывшему директору колледжа суд назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы со штрафом в размере 500 тысяч рублей. Одновременно Орлову лишили права заниматься преподавательской деятельностью, связанной с исполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в государственных и муниципальных учреждениях сроком на 2 года.
Женщина была взята под стражу в зале суда немедленно после оглашения вердикта.
Приговор в законную силу не вступил.
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