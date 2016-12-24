Мордовию отметили на Президиуме Госсовета под председательством Владимира Путина за эффективную работу с социальными контрактами

В Мордовии чествовали трудовые коллективы
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25 мая в Кремле Президент России Владимир Путин провел заседание Президиума Государственного Совета, посвященное вопросам социальной поддержки граждан.
Глава государства подчеркнул: ключевой приоритет властей — рост благосостояния и качества жизни россиян. Президент призвал проводить такую политику, при которой рост зарплат опережал бы увеличение затрат.
Владимир Путин озвучил новые меры поддержки экономики страны и граждан в условиях западных санкций. В частности, с 1 июня увеличивается размер пенсии неработающим пенсионерам на 10%, прожиточный минимум будет увеличен на 10%, что повлечет рост пособий и доплат, зависящих от его величины. С 1 июля будет увеличен на 10% и минимальный размер оплаты труда.
В ходе заседания обсуждались другие меры социальной поддержки российских семей. В их числе Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков в своем докладе назвал механизм социального контракта, который по поручению Президента страны реализуется с 2021 года во всех субъектах Российской Федерации. Говоря о регионах, наиболее эффективно работающих по программе социальных контрактов, использующих наиболее успешные практики, министр отметил Республику Мордовия.
Напомним, использование социального контракта возможно по нескольким направлениям. В первую очередь это поиск работы, открытие своего дела, развитие личного подсобного хозяйства и преодоление трудной жизненной ситуации. По данным Министерства социальной защиты, труда и занятости населения РМ, за два с половиной года в республике заключено более 10 тысяч социальных контрактов, на реализацию которых направлен почти миллиард рублей. Причем 70% контрактов заключено с малоимущими семьями с детьми, в том числе - многодетными. Среднедушевой доход по окончании срока действия контракта увеличился у более 70% семей. Две трети контрактов заключены по направлениям - поиск работы, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности и развитие личного подсобного хозяйства.
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