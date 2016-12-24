Сидельца мордовской колонии приговорили к новому сроку за нападение на сотрудника учреждения

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Следственный комитет по РМ сообщает о вынесении обвинительного приговора 30-летнему заключенному одной из мордовских колоний. Он напал на сотрудника учреждения, не желая выполнять требования.
Следствие установило, что в сентябре 2021 года заключенный исправительной колонии, не желая выполнять законные требования сотрудника учреждения, схватил того за переносной видеорегистратор, резко потянул его на себя и ударил мужчину об решетку камеры. В результате противоправных действий сиделец сорвал видеорегистратор, порвал карман куртки форменного обмундирования и причинил травму сотруднику колонии.
По совокупности приговоров, путем присоединения к вновь назначенному наказанию, общий срок заключения для осужденного составил 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.
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