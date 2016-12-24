В Саранске определили лучших борцов на российском Чемпионате по борьбе на поясах

Поддержка экономики
В Мордовии на антикризисном штабе обсудили меры поддержки экономики республики
В течение двух дней в столичном спортивном комплексе «Мордовия» соревновались свыше 200 борцов из 24 регионов страны. Вместе с победой на состязаниях спортсмены получали путевку на Чемпионат мира по борьбе на поясах, который в ноябре этого года состоится в Узбекистане.
По информации Минспорта РМ, самый титулованный борец в команде Мордовии 7-кратный чемпион мира, 12-кратный чемпион России Евгений Строганов стал на Чемпионате России лучшим в своей весовой категории до 90 кг.
Также представители нашей республики Абдулвахаб Асаинов и Руслан Бичурин взяли бронзу в весовых категориях 75 и 68 кг.
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В Мордовии на антикризисном штабе обсудили меры поддержки экономики республики
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