Глава Мордовии осмотрел в Зубово-Полянском районе готовый к запуску завод по производству топливных гранул

Глава Мордовии Артём Здунов в рамках рабочей поездки в Зубово-Полянский район осмотрел производственные площади компании «Плайтерра» в поселке Умёт. На деревообрабатывающем комбинате руководитель региона вместе с министром лесного, охотничьего хозяйства и природопользования РМ Алексеем Ларькиным, министром экономики, торговли и предпринимательства РМ Алексеем Грибановым, главой Зубово-Полянского района Владиславом Поршиным оценил готовность к запуску нового завода по производству топливных гранул (пеллет).



О новом приоритетном инвестиционном проекте, реализация которого началась в январе 2021 года, рассказал генеральеый директор ЗАО «Плайтерра» Сергей Никоноров. На новом заводе будет создана комплексная безотходная переработка низкосортной древесины, утилизация древесных отходов и выпуск топливных гранул, что важно не только для самого предприятия, но и имеет большое значение для всей деревообрабатывающей отрасли Мордовии. Проблем с реализацией готовой продукции не возникнет, так как пеллеты широко применяются во всем мире в качестве отопительного материала, востребованы в регионах с низкой газификацией.



С вводом в эксплуатацию завода в год здесь будут перерабатывать до 150 тыс. куб. метров древесины. Проект оценивается в 1,2 млрд рублей. Дополнительно здесь будет создано около сотни рабочих мест. Запуск производства намечен на конец 2022 года. В настоящее время на предприятии идут пусконаладочные работы.



Основное направление деятельности «Плайтерры» – производство фанеры, в том числе здесь выпускают широкий ассортимент специальной продукции, которая востребована при строительстве зданий, мостов, строительных лесов, а также широко используется в производстве мебели и упаковки, для внутренних и внешних отделочных работ. За последние 5 лет объем выпуска продукции увеличился более чем в 2 раза. За 5 месяцев текущего года объем налоговых платежей увеличился в пять раз. Более 80 % продукции ориентировано на экспорт, налажено сотрудничество со странами СНГ, Азии и Ближнего Востока.

Также в рамках рабочей поездки в Зубово-Полянский район у Главы Мордовии состоялась встреча с предпринимателями, в которой приняла участие Уполномоченный по защите прав предпринимателей в РМ Елена Юрченкова.



Обсуждался вопрос сохранения деятельности предпринимателей, оказывающих услуги питания в Умёте, в связи со строительством новой автодороги, в обход посeлка. В Умёте сейчас действует около 50 пунктов питания, которые за годы работы обзавелись постоянными клиентами. Предпринимателям важно не только сохранить рабочие места, но и остаться на прежнем месте. Глава Мордовии дал поручение профильным министерствам детально проработать этот вопрос и представить решение проблемы.

Другую важную тему поднял генеральный директор «Плайтерры» Сергей Никоноров. Новый завод по производству топливных гранул - объект безотходной переработки древесины, в том числе и низкосортной, засоряющей лес, «убивающей» деревья ценных пород. Однако арендаторы лесных участков неохотно заготавливают низкосортную древесину, в объемах, которые не могут удовлетворить переработчиков.

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Этот вопрос также был проработан. Принято решение внести в правила предоставления участков для арендаторов лесов обязательное условие - заготавливать не только хвойные, но и лиственные породы, а также развивать переработку низкосортной древесины.

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Ещу один проблемный вопрос обозначили местные производители молока и мяса, им нужна региональная электронно-информационная площадка для решения проблемы сбыта. Артём Здунов поручил разобраться с вопросом и предложить решение региональным Минсельхозпроду, Минэкономики, Минлесхозу, а также уполномоченному по правам предпринимателей.