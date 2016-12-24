В Кочелаевском центре русской культуры прошли съемки фильма для аудиовизуальной энциклопедии «Наследие»

24 мая в Кочелаевском центре русской культуры имени Ф. В. Сычкова прошли съемки фильма для аудиовизуальной энциклопедии «Наследие». На площадке работала команда культурно-исторического проекта по сохранению культурного наследия народов Мордовии «Сохраняя традиции, создаем будущее», поддержанного Президентским фондом культурных инициатив.



Старинное село Кочелаево – родина Федота Васильевича Сычкова, место жизни и творчества выдающегося художника. Именно в Кочелаеве были задуманы и написаны многие из его замечательных полотен.



Самое главное событие на кочелаевской земле состоялось в августе 2017 года, когда был открыт Центр русской культуры имени Ф.В. Сычкова. В нем располагается музей истории и этнографии. В Центре можно познакомиться с копиями работ выдающегося художника и ознакомиться с творчеством скульптора С.Д. Эрьзи. Также у зрителей есть уникальная возможность познакомиться с историей создания национального мордовского и русского костюмов, посетить различные мастер-классы и стать героями «оживших» картин.



Съемки фильма для энциклопедии «Наследие» совпали с проходящим в Центре Республиканским фестивалем русской народной песни «Околица». Мероприятие посвятили Дню славянской письменности и культуры. На фестиваль приехали коллективы из 15 муниципальных районов республики, Саранска и гости из Пензенской области.



На площадке возле памятника Ф.В. Сычкову была организована выставка декоративно-прикладного и изобразительного творчества. Гости фестиваля знакомились с искусством мастеров по бисероплетению, вышивке, живописи, изготовлению гончарных изделий, и других видов творческих работ. Посетители побывали и на мастер-классе по народным ремеслам.



Особой популярностью у гостей праздника пользовалась выставка-дегустация блюд и напитков русской национальной кухни и конкурс на лучшее варенье. Все это великолепие снимала съемочная группа.



Затем съемки продолжились в Доме-музее им. Ф.В. Сычкова, куда на лошадях прибывали туристы. Заведующая музеем подробно рассказала о жизни и творчестве мастера. В музее кроме полотен собраны личные вещи, мебель, книги Сычкова, тут же были и ожившие картины.



Съемки закончились гала-концертом фестиваля «Околица» с участием творческих коллективов и солистов муниципальных районов республики, церемонией награждения победителей конкурса детского художественного творчества и Республиканского фестиваля русской народной песни «Околица».