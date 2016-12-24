В Кочелаевском центре русской культуры прошли съемки фильма для аудиовизуальной энциклопедии «Наследие»

«Школьный патент - шаг в будущее»
Артём Здунов пригласил на встречу в Дом Республики юного саранского изобретателя
24 мая в Кочелаевском центре русской культуры имени Ф. В. Сычкова прошли съемки фильма для аудиовизуальной энциклопедии «Наследие». На площадке работала команда культурно-исторического проекта по сохранению культурного наследия народов Мордовии «Сохраняя традиции, создаем будущее», поддержанного Президентским фондом культурных инициатив.
Старинное село Кочелаево – родина Федота Васильевича Сычкова, место жизни и творчества выдающегося художника. Именно в Кочелаеве были задуманы и написаны многие из его замечательных полотен.
Самое главное событие на кочелаевской земле состоялось в августе 2017 года, когда был открыт Центр русской культуры имени Ф.В. Сычкова. В нем располагается музей истории и этнографии. В Центре можно познакомиться с копиями работ выдающегося художника и ознакомиться с творчеством скульптора С.Д. Эрьзи. Также у зрителей есть уникальная возможность познакомиться с историей создания национального мордовского и русского костюмов, посетить различные мастер-классы и стать героями «оживших» картин.
Съемки фильма для энциклопедии «Наследие» совпали с проходящим в Центре Республиканским фестивалем русской народной песни «Околица». Мероприятие посвятили Дню славянской письменности и культуры. На фестиваль приехали коллективы из 15 муниципальных районов республики, Саранска и гости из Пензенской области.
На площадке возле памятника Ф.В. Сычкову была организована выставка декоративно-прикладного и изобразительного творчества. Гости фестиваля знакомились с искусством мастеров по бисероплетению, вышивке, живописи, изготовлению гончарных изделий, и других видов творческих работ. Посетители побывали и на мастер-классе по народным ремеслам.
Особой популярностью у гостей праздника пользовалась выставка-дегустация блюд и напитков русской национальной кухни и конкурс на лучшее варенье. Все это великолепие снимала съемочная группа.
Затем съемки продолжились в Доме-музее им. Ф.В. Сычкова, куда на лошадях прибывали туристы. Заведующая музеем подробно рассказала о жизни и творчестве мастера. В музее кроме полотен собраны личные вещи, мебель, книги Сычкова, тут же были и ожившие картины.
Съемки закончились гала-концертом фестиваля «Околица» с участием творческих коллективов и солистов муниципальных районов республики, церемонией награждения победителей конкурса детского художественного творчества и Республиканского фестиваля русской народной песни «Околица».
Поделиться в соц. сетях:
Артём Здунов пригласил на встречу в Дом Республики юного саранского изобретателя
21 мая по всей стране пройдет Всероссийская акция «Ночь музеев»
В Доме Республики состоялась торжественная церемония вручения наград победителям всероссийских и республиканских конкурсов
В Мордовии на антикризисном штабе обсудили меры поддержки экономики республики
Глава республики Артём Здунов объявил о создании «Мордовской футбольной лиги»
Передовиков производства и лучших работников агропромышленного комплекса отметили на торжественном мероприятии
В Саранске и районах Мордовии прошли мероприятия, посвященные празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
В Саранске прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню работника скорой медицинской помощи
Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в республике не изменилась