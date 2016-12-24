55-летие Медицинского института МГУ им. Н.П. Огарева отмечают проведением Всероссийской научно-практической конференции

25 мая в Саранске начала работу Всероссийская научно-практическая конференция «Здравоохранение и инновации: комплексный подход», посвящённая 55-летию Медицинского института МГУ им. Н.П. Огарева. Для участия в конференции в Мордовию прибыли заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова и председатель Совета деканов (директоров) медицинских факультетов (институтов) государственных университетов Министерства науки и высшего образования России Алексей Абрамов.

Участников конференции приветствовал Глава Мордовии Артём Здунов.

«Первый набор студентов-медиков был всего 50 человек, а сегодня наш институт конкурентоспособен в масштабах страны. Созданы традиции, которыми можно гордиться. Медицинский институт – настоящая кузница кадров. Его выпускники составляют более 90% всех сотрудников республиканских медучреждений и профильных ведомств», - сказал Глава региона, поблагодарив институт за подготовку высококвалифицированных медиков.

Он также отметил, что врачи, получившие квалификацию в Мордовии, успешно трудятся практически во всех регионах России и за рубежом, а научные школы института известны далеко за пределами республики.

Артём Здунов определил основной вектор в предстоящей работе конференции. По его мнению, им должно стать взаимодействие медицинского института с промышленными предприятиями. Прежде всего, сотрудничество с фармацевтическим концерном «Промомед». Именно такое взаимодействие эффективно помогает в решении масштабных задач, таких как, например, борьба с коронавирусной инфекцией.

Руководитель республики вручил высокие государственные награды, в частности Указом Президента РФ за заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу Орденом Пирогова награждена директор медицинского института МГУ им. Огарева Лариса Балыкова. Почетное звание «Заслуженный деятель науки РФ» присвоено заведующему кафедрой медицинского института Алексею Власову, «Заслуженный врач РФ» - заведующей кафедрой пропедевтики внутренних болезней Елене Ереминой.

В режиме ВКС участников конференции от лица Министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова поприветствовал заместитель Министра Дмитрий Афанасьев. Он поблагодарил руководство региона за инициативу в проведении заседания Совета директоров медицинских институтов (факультетов) вузов. Здесь пройдет обсуждение проблем развития медицинского образования, практической подготовки будущих врачей и использования инновационных технологий обучения в подготовке специалистов для отрасли здравоохранения

«Сообщество профессионалов медицинского высшего образования, которые являются единой составной частью большой системы подготовки кадров для системы здравоохранения – крайне значимо для наших граждан. Важность этого мероприятия заключается в четком видении вызовов, которые сегодня определяют движение страны, трансформацию высшего образования, медицинского сектора», - отметил Дмитрий Афанасьев

При поддержке Минобрнауки России и Минздрава России 25 и 26 мая в Саранске пройдет целый ряд мероприятий в сфере здравоохранения. Всероссийскую научно-практическую конференцию посетят более 40 приглашенных гостей – врачей-практиков, профессоров медицины, организаторов здравоохранения.

Ключевыми спикерами форума выступят ведущий российский инфекционист, член-корреспондент РАН Александр Горелов, ученый-медик, специалист в области детской клинической аллергологии, академик РАН Лейла Намазова-Баранова, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, член-корреспондент РАН Оксана Драпкина и другие.

Параллельно в Саранске пройдет молодежный научно-образовательный форум.