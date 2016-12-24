Саранских юнцов осудили к условным срокам за хищение из сейфа 1 миллиона 300 тысяч рублей

В Саранске суд вынес приговор по любопытному уголовному делу молодых парней, обвиняемых в краже 1 миллиона 300 тысяч рублей из сейфа в квартире приятеля. Об этом сообщает Следственный комитет по РМ.

По версии следствия, в феврале прошлого года компания саранских юнцов во главе с 18-летними парнями пришла в гости к своему знакомому сверстнику в квартиру на улице Татьяны Бибиной. Родителей у гостеприимного товарища в это время дома не было, поэтому молодые люди могли позволить себе оторваться на славу. Спиртное быстро ударило в голову, и гостей потянуло на «подвиги». Им приглянулся стоящий в квартире железный ящик, напоминающий сейф, в котором родители их малолетнего знакомого хранили ценности и сбережения. Открыть его для захмелевшей компании стало делом принципа. Внутри парней ждал богатый улов - более 1 миллиона 300 тысяч рублей наличными.

Завладев такой нескромной суммой денег, они сняли апартаменты в гостинице, накупили спиртного и дорогих закусок, и бурно отметили нежданное обогащение. А на следующий день отоварились в магазинах техники - купили себе самые дорогие смартфоны и гаджеты. Но воровская феерия длилась недолго - домой вернулись родители обворованного приятеля и сразу же обнаружили пропажу денег. Последовало заявление в полицию и возбуждение уголовного дела по статье «Кража в особо крупном размере».

Когда правоохранители выяснили все обстоятельства преступления и нашли похитителей, юнцы уже успели потратить практически все сворованные деньги - потерпевшему вернули только 32 тысячи рублей.

Потом выяснилось, что еще ранее, в сентябре 2020 года, двое из «медвежатников» вместе с приятелями потратили в продуктовых магазинах более 8 тысяч рублей с найденной банковской карты.

Всего перед судом отвечали семеро молодых жителей Саранска, четверо из них на момент совершения преступлений являлись несовершеннолетними. Пятерым соучастникам было назначено наказание в виде лишения свободы условно на срок от 1,5 до 3,5 лет, двоим – в виде штрафа в размере 20 и 30 тысяч рублей соответственно. Приговор суда в законную силу не вступил.