20 мая Президентский фонд культурных инициатив начал прием заявок на третий по счету специальный грантовый конкурс. Претендовать на поддержку по-прежнему могут некоммерческие организации, в том числе муниципальные (за исключением государственных учреждений, государственных корпораций, государственных компаний, политических партий, муниципальных казенных учреждений), коммерческие организации, индивидуальные предприниматели.

Творческие инициативы должны соответствовать тематическим направлениям конкурса — участникам необходимо загрузить для валидации и оценки экспертов заявки на проекты, связанные с популяризацией и сохранением культурной идентичности и укреплением традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Сроки реализации проектов — с 1 мая по 31 декабря 2022 года. Все заявки на грантовую поддержку должны соответствовать основным критериям, указанным в положении о конкурсе, которое размещено на официальном сайте Президентского фонда культурных инициатив. Заявочная кампания завершится 30 мая.

Для участия в третьем специальном грантовом конкурсе заявителям не понадобится предоставлять для экспертной оценки сведения об информационной открытости и дополнительные документы, касающиеся финансовой отчетности. Эксперты при оценке проектов будут работать в течение месяца, а не в короткий недельный срок, как было ранее. Эти сроки позволяют Фонду самостоятельно осуществить полный цикл необходимых проверок документов и деятельности заявителей, предоставление дополнительных документов от авторов проектов не требуется.

Президентский фонд культурных инициатив за 1 месяц провел два специальных конкурса. Результаты первого, прием заявок на который завершился 25 апреля, уже опубликованы – победу одержали 32 творческие инициативы из 19 регионов РФ. Итоги второго спецконкурса будут подведены в ближайшее время – после того, как завершится независимая экспертная оценка проектов.

Из текущего бюджета Президентского фонда культурных инициатив на проведение специальных конкурсов будет направлен в общей сложности 1 млрд рублей. Отборы проектов, поданных на специальные конкурсы, проходят по ускоренной процедуре.

Положение о третьем специальном конкурсе (отборе) на предоставление грантов Президента Российской Федерации на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий в 2022 году: (скачать, pdf)