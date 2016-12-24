Афиша на «Ночь музеев» в Саранске
21 мая по всей стране пройдет Всероссийская акция «Ночь музеев»
20 мая Президентский фонд культурных инициатив начал прием заявок на третий по счету специальный грантовый конкурс. Претендовать на поддержку по-прежнему могут некоммерческие организации, в том числе муниципальные (за исключением государственных учреждений, государственных корпораций, государственных компаний, политических партий, муниципальных казенных учреждений), коммерческие организации, индивидуальные предприниматели.
Творческие инициативы должны соответствовать тематическим направлениям конкурса — участникам необходимо загрузить для валидации и оценки экспертов заявки на проекты, связанные с популяризацией и сохранением культурной идентичности и укреплением традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Сроки реализации проектов — с 1 мая по 31 декабря 2022 года. Все заявки на грантовую поддержку должны соответствовать основным критериям, указанным в положении о конкурсе, которое размещено на официальном сайте Президентского фонда культурных инициатив. Заявочная кампания завершится 30 мая.
Для участия в третьем специальном грантовом конкурсе заявителям не понадобится предоставлять для экспертной оценки сведения об информационной открытости и дополнительные документы, касающиеся финансовой отчетности. Эксперты при оценке проектов будут работать в течение месяца, а не в короткий недельный срок, как было ранее. Эти сроки позволяют Фонду самостоятельно осуществить полный цикл необходимых проверок документов и деятельности заявителей, предоставление дополнительных документов от авторов проектов не требуется.
Президентский фонд культурных инициатив за 1 месяц провел два специальных конкурса. Результаты первого, прием заявок на который завершился 25 апреля, уже опубликованы – победу одержали 32 творческие инициативы из 19 регионов РФ. Итоги второго спецконкурса будут подведены в ближайшее время – после того, как завершится независимая экспертная оценка проектов.
Из текущего бюджета Президентского фонда культурных инициатив на проведение специальных конкурсов будет направлен в общей сложности 1 млрд рублей. Отборы проектов, поданных на специальные конкурсы, проходят по ускоренной процедуре.
Положение о третьем специальном конкурсе (отборе) на предоставление грантов Президента Российской Федерации на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий в 2022 году: (скачать, pdf)
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21 мая по всей стране пройдет Всероссийская акция «Ночь музеев»
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