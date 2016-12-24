В Саранске пройдет Чемпионат России по борьбе на поясах среди мужчин и женщин

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В Саранске прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню работника скорой медицинской помощи
С 23 по 26 мая в столице Мордовии пройдет Чемпионат России по борьбе на поясах среди мужчин и женщин. Соревнования будут проводиться в спортивном комплексе «Мордовия».
Более 250 сильнейших атлетов из 25 регионов сойдутся на ковре, чтобы выявить лучшего в своей весовой категории. Победители будут включены в состав сборной России и померятся силами с иностранными соперниками на Чемпионате мира в Узбекистане.
Основные дни соревнований Чемпионата России в Саранске – 24 и 25 мая.
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