Суд в Мордовии отправил на зону виновного в сексуальном насилии над 4-летней девочкой

Репортер

В Мордовии суд вынес приговор 49-летнему субъекту за насильственные действия сексуального характера и покушение на изнасилование четырехлетней девочки. Об этом сообщает Следственный комитет по РМ.

Следствием и судом было установлено, что днем 9 июля 2021 года фигурант уголовного дела в доме у знакомой совершил преступления, посягающие на половую неприкосновенность 4-летней девочки. Мама малышки сразу же обратилась с соответствующим заявлением в правоохранительные органы. Злоумышленника задержали, и в дальнейшем на весь период расследования и судебного разбирательства отправили под стражу.

В ходе следствия в отношении фигуранта проводилась судебная психиатрическая экспертиза, которая признала его вменяемым.   

Приговором суда лишенному человеческого облика типу назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил. 

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
День Великой Победы

В Саранске и районах Мордовии прошли мероприятия, посвященные празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Спорт региона

Глава республики Артём Здунов объявил о создании «Мордовской футбольной лиги»

Антикризисный штаб

В Мордовии в этом году запланировано создание свыше полутора тысяч новых рабочих мест

1
Заказать рекламу
1
1
1