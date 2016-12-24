Суд в Мордовии отправил на зону виновного в сексуальном насилии над 4-летней девочкой

В Мордовии суд вынес приговор 49-летнему субъекту за насильственные действия сексуального характера и покушение на изнасилование четырехлетней девочки. Об этом сообщает Следственный комитет по РМ.

Следствием и судом было установлено, что днем 9 июля 2021 года фигурант уголовного дела в доме у знакомой совершил преступления, посягающие на половую неприкосновенность 4-летней девочки. Мама малышки сразу же обратилась с соответствующим заявлением в правоохранительные органы. Злоумышленника задержали, и в дальнейшем на весь период расследования и судебного разбирательства отправили под стражу.

В ходе следствия в отношении фигуранта проводилась судебная психиатрическая экспертиза, которая признала его вменяемым.

Приговором суда лишенному человеческого облика типу назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.