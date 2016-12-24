Суд в Мордовии отправил на зону виновного в сексуальном насилии над 4-летней девочкой

«Вы находитесь на передовой, на острие событий»
В Саранске прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню работника скорой медицинской помощи
В Мордовии суд вынес приговор 49-летнему субъекту за насильственные действия сексуального характера и покушение на изнасилование четырехлетней девочки. Об этом сообщает Следственный комитет по РМ.
Следствием и судом было установлено, что днем 9 июля 2021 года фигурант уголовного дела в доме у знакомой совершил преступления, посягающие на половую неприкосновенность 4-летней девочки. Мама малышки сразу же обратилась с соответствующим заявлением в правоохранительные органы. Злоумышленника задержали, и в дальнейшем на весь период расследования и судебного разбирательства отправили под стражу.
В ходе следствия в отношении фигуранта проводилась судебная психиатрическая экспертиза, которая признала его вменяемым.
Приговором суда лишенному человеческого облика типу назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.
Поделиться в соц. сетях:
В Саранске прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню работника скорой медицинской помощи
В Саранске и районах Мордовии прошли мероприятия, посвященные празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
21 мая по всей стране пройдет Всероссийская акция «Ночь музеев»
Передовиков производства и лучших работников агропромышленного комплекса отметили на торжественном мероприятии
Глава республики Артём Здунов объявил о создании «Мордовской футбольной лиги»
В Мордовии в этом году запланировано создание свыше полутора тысяч новых рабочих мест
Артём Здунов пригласил на встречу в Дом Республики юного саранского изобретателя
В республике прошло заседание оперштаба по профилактике распространения коронавирусной инфекции