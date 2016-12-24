Глава Мордовии и помощник полномочного представителя Президента РФ в ПФО обсудили проект «Ментальное здоровье»

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19 мая состоялась рабочая встреча Глава Мордовии Артёма Здунова и помощника полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Владимира Колчина. Обсуждались вопросы реализации в регионе общественного проекта «Ментальное здоровье».
Он предполагает внедрение системы комплексной помощи людям с расстройством аутистического спектра, их последующую социализацию. В настоящее время в республике создана межведомственная система взаимодействия по этому направлению учреждений и организаций.
Владимир Колчин отметил положительную динамику развития проекта в регионе практически по всем блокам – здравоохранению, образованию и другим.
Отметим, что в рамках двухдневного визита в Мордовию помощник полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Владимир Колчин посетил ряд медицинских и образовательных учреждений, задействованных в реализации проекта, иппотерапевтические клубы «Доверие» и «Импульс», провел расширенное заседание региональной рабочей группы по общественному проекту «Ментальное здоровье».
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В Саранске прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню работника скорой медицинской помощи
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