Глава Мордовии и помощник полномочного представителя Президента РФ в ПФО обсудили проект «Ментальное здоровье»

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19 мая состоялась рабочая встреча Глава Мордовии Артёма Здунова и помощника полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Владимира Колчина. Обсуждались вопросы реализации в регионе общественного проекта «Ментальное здоровье».

Он предполагает внедрение системы комплексной помощи людям с расстройством аутистического спектра, их последующую социализацию. В настоящее время в республике создана межведомственная система взаимодействия по этому направлению учреждений и организаций.

Владимир Колчин отметил положительную динамику развития проекта в регионе практически по всем блокам – здравоохранению, образованию и другим.

Отметим, что в рамках двухдневного визита в Мордовию помощник полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Владимир Колчин посетил ряд медицинских и образовательных учреждений, задействованных в реализации проекта, иппотерапевтические клубы «Доверие» и «Импульс», провел расширенное заседание региональной рабочей группы по общественному проекту «Ментальное здоровье».

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