27-летний парень из Саранска на 11 лет сядет в колонию строго режима за торговлю наркотой

27-летний житель Саранска по приговору суда надолго загремел на зону за наркопреступления. Правоохранители задержали его в самом дебюте криминальной «карьеры», что никак не повлияло на целый букет предъявленных ему обвинений. Парня осудили за шесть эпизодов приобретения и хранения, сбыта и покушения на сбыт наркотических средств.

Молодой житель Саранска в начале прошлого года получил от своей «компаньонки» по преступному ремеслу, 27-летней жительницы Рязанской области, партию синтетических наркотиков. 160 граммов «химии» он хранил не только у себя дома, но и часть припрятал на работе.

Начинающему «дилеру» удалось разместить в Ленинском районе Саранска только одну закладку весом 1,18 граммов. Приготовленные для распространения остальные 292 свертка с наркотой не попали в тайники – парочку взяли сотрудники УНК МВД по РМ.

Девушка немногим ранее получила по приговору суда 10 лет лишения свободы. Житель Саранска сядет в колонию строгого режима на больший срок – ему назначено наказание в виде 11 лет 6 месяцев лишения свободы.