«Школьный патент - шаг в будущее»
Артём Здунов пригласил на встречу в Дом Республики юного саранского изобретателя
По информации городской Администрации, в летний сезон на территории Саранска будет организована работа более 200 точек нестационарной торговли по продаже кваса и лимонада, мороженого и прохладительных напитков, еды быстрого приготовления, сувенирной продукции и т.п. Право на размещение нестационарного торгового объекта в городском округе приобретается по результатам проведения электронного аукциона.
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Артём Здунов пригласил на встречу в Дом Республики юного саранского изобретателя
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