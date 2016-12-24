По информации городской Администрации, в летний сезон на территории Саранска будет организована работа более 200 точек нестационарной торговли по продаже кваса и лимонада, мороженого и прохладительных напитков, еды быстрого приготовления, сувенирной продукции и т.п. Право на размещение нестационарного торгового объекта в городском округе приобретается по результатам проведения электронного аукциона.