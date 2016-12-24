В Мордовии преступная группа обвиняется в мошеннических сделках с квартирами и земельными участками

В Мордовии четверо местных жителей предстанут перед судом по обвинению в «черных» сделках с квартирами и земельными участками.

В рамках расследования было установлено, что в период с января 2019 года по март 2021 эти деятели в составе группы лиц по предварительному сговору обманывали людей при продаже квартир. Они приобретали право собственности на жилье и быстро находили на него нового покупателя, а вырученные от продажи деньги делили между собой.

Так, одного из потерпевших, имеющего задолженность по квартплате и ведущего асоциальный образ жизни, фигуранты дела убедили продать его однокомнатную квартиру. За это они пообещали ему помочь приобрести жилье меньшей квадратуры и даже помочь открыть свой бизнес. В результате мужчина подписал все необходимые документы и передал ловкачам право собственности на жилое помещение. Злоумышленники предоставили ему временное жилье, которого тот в дальнейшем также лишился. Полученные от продажи квартиры деньги в сумме 1 668 000 рублей они забрали себе.

Аналогичным образом обвиняемые попытались лишить собственности еще одного местного жителя. Однако об этом стало известно сыну потерпевшего, который своевременно обратился в полицию. В результате сделка была приостановлена.

Еще одной жертвой преступных действий мужчин стала женщина, имеющая психическое заболевание. Пользуясь доверчивостью владелицы квартиры, которая имела задолженность по коммунальным платежам и кредитные обязательства, махинаторы обманным путем уговорили ее подписать нужные документы. В суть бумаг женщина особо не вникала, но была уверена, что ей погасят все долги и в дальнейшем она не будет испытывать трудностей. В результате еще одна жертва передала проходимцам права собственности на жилье. Квартиру подельники в дальнейшем продали почти за 2 миллиона рублей.

Кроме того, обвиняемые подделали свидетельство о праве собственности на земельный участок в поселке Луховка, принадлежащий администрации Саранска, стоимостью 1 660 000 рублей. Сначала землю они оформили на знакомого, который не догадывался о мошеннической сути сделки, а затем в целях легализации зарегистрировали право собственности на одного из фигурантов.

Как отмечается в информации МВД по РМ, обвиняемые полностью признались в содеянном. В отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Совокупный ущерб составил по делу более 7 миллионов рублей.