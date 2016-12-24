Решение Артёма Здунова о создании Мордовской футбольной лиги поддержал главный тренер национальной сборной России по пляжному футболу

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Решение Главы Мордовии Артёма Здунова о создании Мордовской футбольной лиги поддержал главный тренер национальной сборной России по пляжному футболу, Заслуженный тренер России Михаил Лихачев. Он отметил, что с ее появлением этот командный вид спорта выйдет на новый уровень развития в республике.
«Это очень хорошее начинание. Артём Алексеевич делает большую работу по продвижению в республике спорта и футбола – в частности. И, конечно, мне это безумно приятно. Безусловно, создание футбольной лиги даст импульс развитию этого вида спорта в Мордовии. Со своей стороны всячески буду содействовать, чтобы лига продвигалась, набирала обороты и становилась по-настоящему сильным и серьезным проектом. Все должно получиться на самом хорошем уровне. Сомнений у меня в этом нет. Буду сам с удовольствием приезжать на знаковые матчи, потому что Мордовия для меня очень близка», - прокомментировал инициативу Михаил Лихачев.
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