В Саранске пенсионерка передала жуликам 170 тысяч рублей по расхожей уловке: «сын устроил ДТП»

В Саранске возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершенного в отношении 74-летней местной жительницы. Пожилая женщина отдала сбережения жуликам, в стремлении уберечь своего сына от уголовного преследования за ДТП.

Как рассказала потерпевшая полицейским, ночью ей позвонил мужчина и шепотом называл в разговоре мамой. «Сын» сообщил, что стал виновником дорожно-транспортного происшествия и передал трубку «следователю».

Мнимый сотрудник правоохранительных органов пояснил, что для «урегулирования вопроса» пострадавшим в аварии требуется заплатить денежные средства, которые нужно будет отдать курьеру.

Спустя всего несколько минут к пенсионерке явился «гонец». Она передала неустановленному лицу 170 тысяч рублей, после чего перезвонила сыну и сообщила, что выполнила все указания для его «спасения». Тот шокировал мать известием, что ни в какую аварию не попадал и находится у себя дома.

В настоящий момент осуществляется комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению преступления.

МВД по РМ обращается к жителям региона: в случае, если вы получили подобный звонок, прежде всего, успокойтесь. Под любым предлогом прервите разговор и сами перезвоните родственнику, от имени которого или о котором идет речь. Если его телефон отключен, то перезвоните другим родственникам.

Полицейские рекомендуют провести беседу с людьми пожилого возраста. Разъясните им, как необходимо себя вести в подобных ситуациях, запишите на листок и оставьте на видном месте номера телефонов, по которым необходимо позвонить и рассказать о звонке.