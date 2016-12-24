Просветительский фильм о Мордовии с участием Артёма Здунова покажут в эфире марафона «Новые горизонты»

Сегодня, 18 мая, фильм о лекции-экскурсии, которую Глава Мордовии Артём Здунов провел для школьников – победителей олимпиад и призеров конкурса «Большая перемена», покажут в эфире просветительского марафона «Новые горизонты» на площадке Российского общества «Знание». На площадке марафона на самые актуальные и интересные темы выступают выдающиеся спикеры России, в их числе Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Владимир Мединский.



Напомним, в декабре прошлого года в Мордовии совместно с РО «Знание» состоялись съемки фильмов о знаковых местах республики. В одном из них Артём Здунов лично провел экскурсию для ребят, приехавших к нам из разных регионов России. В 15.30 этот фильм можно посмотреть по ссылке https://marathon.znanierussia.ru/#schedule?city=prosvetitelskij-marafon-novye-gorizonty-my-vmeste-40... .