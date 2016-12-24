Жители Мордовии и еще 20 миллионов человек посмотрели трансляцию просветительского марафона «Новые горизонты»

Вчера в России стартовал масштабный просветительский марафон «Новые горизонты», призванный рассказать молодежи о новых возможностях, открывшихся перед нашей страной.

На площадках марафона в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Подмосковье собрались больше 12 тысяч школьников и студентов. Но посмотреть выступления спикеров в прямом эфире могут все желающие по ссылке: marathon.znanierussia.ru

За первый день трансляцию посмотрели больше 20 млн человек. В московском павильоне «Россия – моя история» на ВДНХ обсудили тему «Роль России в мире».

«Значимая часть наших встреч и работы Общества «Знание» посвящены бережному изучению и сохранению нашей истории и культуры, – поделился первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко на открытии марафона. – Сейчас, когда одним из главных прорывных направлений экономики являются креативные индустрии, главным конкурентным преимуществом являются уже не природные богатства, не здания и фабрики, и даже не технологии, а творческий потенциал людей. В условиях информационной войны и невероятного количества фейков, которые становятся все профессиональнее, все агрессивнее, как не оказаться обманутым и не дать собой манипулировать? Есть только один способ – разбираться самому. Человека, хорошо знающего историю и культуру, сложно обмануть».

Одним с первых с темой «Информационные войны. Игра без правил» выступил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.



«Невозможно изолировать 1/6 часть суши ни политически, ни экономически, ни дипломатически, ни информационно, – заявил он. – У России есть все, чтобы справиться с нынешними трудностями. Любая война заканчивается миром. Этот мир будет таким, где наш голос будут слышать, где нам будет комфортно, где нам будет безопасно и где мы будем уверенно стоять на ногах».

Следом Министр иностранных дел России Сергей Лавров в своем выступлении раскрыл тему «Многополярный мир. Россия на новом витке мировой истории». Министр выразил уверенность в том, что формирование многополярности в мире завершится успешно, несмотря на искусственные попытки стран Запада помешать этому историческому процессу.

Также в первый день перед многомилионной аудиторией выступили Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, телерадиоведущий Владимир Соловьев, заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко и другие.

Параллельно с лекционной программой на площадке марафона в Москве прошел первый день финальных состязаний просветительских игр для старшеклассников, которые проводит Российское общество «Знание» при поддержке Министерства просвещения РФ.

Впереди еще два дня марафона. Всего за три дня зрителей ждут больше 220 часов просветительского контента и выступления 200 лекторов, среди которых государственные и общественные деятели, лидеры бизнеса, науки, культуры, спорта.